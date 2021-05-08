Эскалаторную галерею на Воробьевых горах запланировали открыть к 2023 году

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рабочие приступили к укреплению склона Воробьевых гор для конструкции эскалаторной галереи, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце прошлого года мэром Москвы было принято решение о том, что нужно будет восстановить эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Московский метрополитен приступил к проектированию, и работы уже фактически начались с конца прошлого года, чтобы эскалаторная галерея на Воробьевых горах была открыта до конца 2022 года", - рассказал он журналистам.

По его словам, с вводом в строй объекта появится удобная транспортная связка с территорией Воробьевых гор. Галерей будут пользоваться ежедневно 5-7 тыс. человек.

Конструкция объекта будет воссоздана с галереи 1970-х годов, на верхней и нижней площадках организуют зоны отдыха, будут открыты кафе и магазин сувениров московского метро.