Жилье на месте Ховринской больницы достроят в следующем году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жилые дома на месте одного из самых знаменитых долгостроев столицы - Ховринской больницы, будут достроены в 2022 году, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Сегодня на месте бывшей Ховринской больницы ведется активное строительство четырех жилых корпусов почти на 3 тыс. квартир. Это жилье будет предназначено для решения городских задач, в частности, обеспечения жильем очередников и льготников. Работы по возведению домов будут завершены в конце следующего года", - рассказал он.

Бочкарев отметил, что эти дома также могут быть использованы как резервное жилье для участников программы реновации.

Как он добавил, в целях комплексного развития этой территории в районе также построят семь детских садов и школ и одну поликлинику.