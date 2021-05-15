Жилье на месте Ховринской больницы достроят в следующем году
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жилые дома на месте одного из самых знаменитых долгостроев столицы - Ховринской больницы, будут достроены в 2022 году, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.
"Сегодня на месте бывшей Ховринской больницы ведется активное строительство четырех жилых корпусов почти на 3 тыс. квартир. Это жилье будет предназначено для решения городских задач, в частности, обеспечения жильем очередников и льготников. Работы по возведению домов будут завершены в конце следующего года", - рассказал он.
Бочкарев отметил, что эти дома также могут быть использованы как резервное жилье для участников программы реновации.
Как он добавил, в целях комплексного развития этой территории в районе также построят семь детских садов и школ и одну поликлинику.
Ховринская больница - советский долгострой, имевший репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве.
Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году.
Здание недостроенной больницы было снесено в конце ноября 2018 года. На его месте планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту.