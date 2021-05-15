Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 15.05В России 4 931 691+8 790В мире 161 894 208+718 060

Жилье на месте Ховринской больницы достроят в следующем году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жилые дома на месте одного из самых знаменитых долгостроев столицы - Ховринской больницы, будут достроены в 2022 году, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Сегодня на месте бывшей Ховринской больницы ведется активное строительство четырех жилых корпусов почти на 3 тыс. квартир. Это жилье будет предназначено для решения городских задач, в частности, обеспечения жильем очередников и льготников. Работы по возведению домов будут завершены в конце следующего года", - рассказал он.

Бочкарев отметил, что эти дома также могут быть использованы как резервное жилье для участников программы реновации.

Как он добавил, в целях комплексного развития этой территории в районе также построят семь детских садов и школ и одну поликлинику.

Ховринская больница - советский долгострой, имевший репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве.

Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году.

Здание недостроенной больницы было снесено в конце ноября 2018 года. На его месте планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту.

Москва Ховрино Ховринская больница

Новости по теме

Новости

В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Пандемия коронавируса

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

Москвичам пообещали летнее тепло в ближайшие дни

Пандемия коронавируса

Собянин назвал небольшим рост заболеваемости COVID в Москве

Пандемия коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с COVID-19

Нападения в школах

В Москве сделали операцию ребенку, пострадавшему при стрельбе в Казани

Ресин предложил оставлять место под храмы в промышленных зонах Москвы

Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте после ДТП с машиной депутата

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');