В Москве собрались вводить по реновации 3-3,5 млн кв. м жилья в год
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.
"Наша задача - значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. метров в год", - сказал он.
Бочкарев отметил, что в 2021 году по программе реновации планируется сдать 1,5 млн кв. метров жилья и тем самым обеспечить новым жильем более 30 тысяч жителей.
Заммэра рассказал, что с момента старта программы переданы под заселение 90 домов, возведено 113 новостроек.
Как добавил Бочкарев, при этом сейчас в проектировании и строительстве 266 домов общей площадью 4,6 млн кв. метров.
Глава стройкомплекса сообщил, что сейчас в разной стадии переселения почти 38 тысяч жителей из 256 домов.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 175 домов.