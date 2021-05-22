В Москве собрались вводить по реновации 3-3,5 млн кв. м жилья в год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Наша задача - значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. метров в год", - сказал он.

Бочкарев отметил, что в 2021 году по программе реновации планируется сдать 1,5 млн кв. метров жилья и тем самым обеспечить новым жильем более 30 тысяч жителей.

Заммэра рассказал, что с момента старта программы переданы под заселение 90 домов, возведено 113 новостроек.

Как добавил Бочкарев, при этом сейчас в проектировании и строительстве 266 домов общей площадью 4,6 млн кв. метров.

Глава стройкомплекса сообщил, что сейчас в разной стадии переселения почти 38 тысяч жителей из 256 домов.