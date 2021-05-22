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В Москве собрались вводить по реновации 3-3,5 млн кв. м жилья в год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Наша задача - значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. метров в год", - сказал он.

Бочкарев отметил, что в 2021 году по программе реновации планируется сдать 1,5 млн кв. метров жилья и тем самым обеспечить новым жильем более 30 тысяч жителей.

Заммэра рассказал, что с момента старта программы переданы под заселение 90 домов, возведено 113 новостроек.

Как добавил Бочкарев, при этом сейчас в проектировании и строительстве 266 домов общей площадью 4,6 млн кв. метров.

Глава стройкомплекса сообщил, что сейчас в разной стадии переселения почти 38 тысяч жителей из 256 домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 175 домов.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва Андрей Бочкарев

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