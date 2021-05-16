В Москве пройдет акция солидарности с народом Израиля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Акция солидарности "С Израилем против террора!" начнется в полдень воскресенья в Москве в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщили организаторы.

Среди участников - инициатор акции, президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели. На церемонии прозвучат кадиш по жертвам террористических атак в Израиле в мае 2021 года и молитва за Израиль, будут зажжены свечи.

"Российский еврейский конгресс скорбит вместе с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от новой волны террора - самой интенсивной за последние годы, - заявил журналистам президент РЕК Каннер. - Мы выражаем солидарность с Израилем и всеми его жителями, особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах. Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание".

В ходе мероприятия состоится сбор средств на строительство дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер в 15 километрах от границы с сектором Газа.