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Армия Израиля сообщила о 2,8 тыс. запущенных палестинских ракетах за последние дни

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бойцы палестинских группировок с понедельника запустили в сторону Израиля из сектора Газа 2,8 тыс. ракет, заявил в субботу вечером представитель ЦАХАЛа Йонатан Конрикус.

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"Последние данные - это 2,8 тыс. ракет", - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

По данным израильской стороны, 430 из этих ракет рухнули в самом секторе Газа, что привело к гибели более 20 палестинцев.

При этом Конрикус подчеркнул высокую надёжность израильской системы ПРО "Железный купол", эффективность которой - более 90%. Представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что система используется только для перехвата ракет, реально угрожающих населенным пунктам. Кроме того, она сбила несколько беспилотников.

"Террористы пытались добиться того, чтобы система ПРО оказалась перегруженной, искали ее слабые места", - добавил Конрикус, отметив, что такие попытки палестинцев провалились.

По его данным, Армия обороны Израиля в ходе нынешней операции нанесла удары по 672 целям в секторе Газа.

"Согласно наиболее осторожным оценкам, были ликвидированы более 75 боевиков", - сказал Конрикус.

Израиль с понедельника проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на ракетные палестинские обстрелы после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля из-за отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения. Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. С обеих сторон есть жертвы.

Израиль Cектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ

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