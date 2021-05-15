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Израиль сообщил о намерении еще несколько дней наносить удары по Газе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Израильское руководство планирует ещё несколько дней проводить операцию по нанесению ударов по сектору Газа, сообщает местное телевидение со ссылкой на источники.

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"Сейчас - не время для перемирия. Мы продолжаем", - заявил журналистам высокопоставленный представитель руководства Израиля.

По его словам, военным нужно ещё несколько дней для выполнения стоящих перед ними задач, и политическое руководство готово дать им это время. При этом, как отмечается в сообщениях, на следующей неделе вероятен старт переговоров о перемирии с палестинскими группировками из сектора Газа.

Израиль с понедельника наносит удары по Газе в ответ на пуски оттуда ракет по израильской территории.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

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