Женщина на юге Москвы угрожает покончить с собой

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - На юге Москвы женщина выбросила из окна около десяти котов и угрожает покончить жизнь самоубийством, передаёт корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Жительница дома 18 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово Южное угрожает совершить суицид. Ранее она выкинула из окна квартиры около десяти котов.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и "скорой помощи".

Местные жители также оказали помощь пострадавшим животным и отвезли их в ветеринарную клинику.