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Угрожавшей суицидом женщине на юге Москвы помогли психологи МЧС

Она выкинула с балкона 13-го этажа как минимум 20 котов и кошек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Жительнице Москвы, выкинувшей с балкона более двадцати котов и угрожавшей покончить жизнь самоубийством, психологи МЧС оказали помощь, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий в ночь на воскресенье.

Женщина отказалась от планов покончить жизнь самоубийством и вышла на контакт с психологами МЧС, которые оказали ей необходимую помощь.

Ранее жительница дома номер 18 по улице Елецкой начала сбрасывать с балкона котов и кошек, а затем угрожала покончить с собой. По словам очевидцев, женщина просила оказать ей психологическую помощь.

Всего от ее действий пострадало 21 животное, десять из них скончались, несколько пострадавших питомцев местные жители отвезли в ветклинику для оказания медицинской помощи. По словам соседей, женщина ранее вела себя неадекватно, в частности, ее действия стали причиной пожара, от которого пострадала квартира этажом ниже.

Москва Орехово-Борисово Южное

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