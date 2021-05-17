Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Неизвестные "заминировали" 10 школ в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 10 образовательных учреждениях Москвы, заявил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Поступила информация о "минировании" семи школ в центре Москвы, а также образовательных учреждений в Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, угрозы поступают на электронные адреса образовательных учреждений.

"Ведется проверка поступивших угроз, рассматривается вопрос о возможной эвакуации детей и педагогов", - добавил собеседник "Интерфакса".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

Новости

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID в Москве за сутки вновь превысило 3,5 тыс.

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара

В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара

ЦДМ на Лубянке предстоит проверка из-за толпы поклонников "Майора Грома"

Источник сообщил о шести пострадавших из-за субботней грозы в Москве

Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев

Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев

В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Пандемия коронавируса

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

Москвичам пообещали летнее тепло в ближайшие дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');