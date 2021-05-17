Неизвестные "заминировали" 10 школ в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 10 образовательных учреждениях Москвы, заявил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Поступила информация о "минировании" семи школ в центре Москвы, а также образовательных учреждений в Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, угрозы поступают на электронные адреса образовательных учреждений.

"Ведется проверка поступивших угроз, рассматривается вопрос о возможной эвакуации детей и педагогов", - добавил собеседник "Интерфакса".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.