ЦБ эвакуировал сотрудников из основного здания в Москве из-за угрозы взрыва

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Банка России эвакуированы из основного здания на Неглинной улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.

"В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Позднее в пресс-службе регулятора заявили, что сообщение о бомбе в здании Банка России не подтвердились.

"Информация о минировании оказалась ложной. Персонал возвращается на рабочие места", - сказали в пресс-службе.