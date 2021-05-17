Умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вдова легендарного советского разведчика, британца Кима Филби, Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Руфина Пухова-Филби ушла после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Своего супруга она пережила на 33 года, каждый день тоскуя по нему",- сказала Меркачева.

Британский аристократ, убежденный антифашист Филби (полное имя - Филби Гарольд Адриан Рассел) входил в состав так называемой "Кембриджской пятерки" - сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах в Кембриджском университете среди британских аристократов.

Филби является наиболее известным советским разведчиком.

На пике карьеры его кандидатура рассматривалась для назначения на пост руководителя британской внешней разведки МI-6.

В 1963 году Филби удалось нелегально перебраться в СССР, он скончался в 1988 году, похоронен в Москве.