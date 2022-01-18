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Службе внешней разведке подарили личные вещи Кима Филби

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин получил в дар личные вещи двойного агента Кима Филби от фонда памяти Филби для передачи залу истории внешней разведки.

Это 54 предмета - коллекция фотографий и личные вещи, передает корреспондент "Интерфакса". В частности, СВР передали радиоприемник, гравюры, предметы мебели и интерьера. Часть из этих вещей будет храниться в Доме Российского исторического общества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе общества.

Филби родился в 1912 году в Индии, стал сотрудничать с советской нелегальной разведкой в начале 1930-х. Он был частью знаменитой "Кембриджской пятерки", все участники которой занимали впоследствии высокие должности в британских госструктурах и оказывали ценное содействие Советскому Союзу, особенно в годы Второй мировой войны.

Ким Филби СВР Сергей Нарышкин Москва Кембриджская пятерка

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