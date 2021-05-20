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В Москве не планируют открывать дополнительные COVID-стационары

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В столице нет планов по открытию дополнительных корпусов больниц для инфицированных COVID-19, сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"На сегодняшний день у нас есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому мы не планируем перепрофилировать новые стационары", - сказал Хрипун, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".

Он добавил, что используются ресурсы временных госпиталей и корпусов при стационарах. "Нет такой необходимости (открывать новые корпуса)", - подчеркнул Хрипун.

С середины мая в Москве показатели заболеваемости COVID-19 приблизились к январским значениям, когда в столице фиксировалось более 3,5 тыс. больных.

По данным оперштаба на четверг, в столице за сутки выявили 3 312 новых случаев COVID-19, это на 58% больше, чем в среду, 19 мая.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Хрипун Москва Коронавирус

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