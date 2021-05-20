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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 58%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. или на 58%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки в российской столице зафиксировали 3 312 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о выявлении в городе 2 096 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве выросла на 1 216 случаев или 58%.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 148 508 москвичей.

Выздоровели от COVID-19 и выписались в Москве за сутки 2 877 пациентов с коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в столице смогли победить 1 035 739 горожан.

За последние 24 часа в столице скончались 55 жителей с коронавирусом. Всего COVID-19 привел к смерти 19 474 москвичей.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 663 горожан и кончине 61 москвича.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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