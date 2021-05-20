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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

В России за сутки коронавирус выявили еще у 9,2 тыс. человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 9,2 тыс. человек
Фото: Sergey Nikolaev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 232 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Накануне сообщалось, что за вторник было выявлено 7 920 случаев заражения.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 983 человека, умерли 396 пациентов.

В Москве зарегистрированы 3 312 новых случаев COVID-19, подтверждено 55 летальных исходов, 2 877 человек выздоровели.

Наименьшее количество заражений зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО (по два), Магаданской области (четыре). Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.

Еще 791 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 727 - в Московской области, 196 - в Ростовской области, 143 - в Воронежской области, 142 - в Нижегородской области, 132 - в Самарской области, 120 - в Саратовской области, 114 - в Иркутской области, 110 - в Якутии, 108 - в Свердловской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 974 тыс. 908 случаев коронавирусной инфекции, 117 361 умерших и 4 млн 591 тыс. 770 выписанных.

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