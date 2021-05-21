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Суд Москвы счел законным приговор 2 уроженцам Нигерии за продажу землячки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд утвердил приговор уроженцам Нигерии Модупе Дэвиду Джулиусу и Гифт Имайусе, осужденным за торговлю землячкой, которая приехала в Россию во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, столичный Замоскворецкий суд 15 сентября 2020 года приговорил Джулиуса к четырем года лишения свободы в колонии общего режима. Имайусе получила аналогичный срок.

В пятницу, 21 мая, Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор и оставил назначенное фигурантам наказание без изменений.

Как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, оба фигуранта признаны виновными в торговле людьми с перемещением потерпевшего через границу РФ, а также применением или угрозой применения насилия (п.п. "г,е" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Джулиус, уточнили в пресс-службе, в настоящее время имеет российское гражданство - от нигерийского он отказался несколько лет назад.

По информации СМИ, речь идет о событиях 2018 года, когда Джулиус и Имайусе намеревались продать другую уроженку Нигерии - Обусон Блессинг, приехавшую в Россию с помощью Fan ID во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Потерпевшую, утверждается в СМИ, фигуранты принудили заниматься в России проституцией, дав клятву, обязывающую исполнять их волю.

Как отмечается, вину фигуранты не признали.

Нигерия Москва Мосгорсуд

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