На севере зеленой ветки московского метро прерывалось движение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве на северном участке Замосковорецкой линии метро прервано движение поездов между станциями "Речной вокзал" — "Ховрино", сообщил городской департамент транспорта.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом", - посоветовали представители ведомства.

Не прошло и минуты, как в телеграм-канале департамента появилось сообщение, что движение снова запущено и через некоторое время войдет в график.

Ранее Дептранс сообщил, что на этом участке временно увеличены интервалы между поездами "для проверки поезда".

Также в департаменте в девять часов вечера опровергли сообщения о задымлении в вентиляционной шахте на станции метро "Пражская".