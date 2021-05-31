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Июнь в столичном регионе начнется с заморозков

Июнь в столичном регионе начнется с заморозков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 1 июня в Подмосковье местами возможны заморозки, но днем будет тепло, а к концу недели в регионе днем потеплеет до 26 градусов, выше климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре России.

Сухую погоду с большим суточным ходом температуры принес в столицу антициклон.

Во вторник, 1 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве будет плюс 4-6 градусов, по области от минус 1 до плюс 6. Днем в городе потеплеет до 16-18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

2 июня ночью в Москве ожидается также 6-8 градусов, по области - плюс 3-8 градусов. Днем в столице потеплеет до 19-21, по области - до 17-22 градусов.

В ночь на 3 июня в городе обещают 7-9 градусов тепла, в Подмосковье - 4-9. Днем в Москве будет 20-22, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, при порывах - до 15 м/с.

В ночь на пятницу ночью будет плюс 5-10 градусов, днем - 20-25. В субботу в столичном регионе ночью будет 6-11 градусов, днем - 21-26.

Москв Московская область Гидрометцентр Россиии

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