Вильфанд пообещал москвичам теплый, но неоднородный июнь

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прохладная погода без осадков ожидает жителей Москвы и области в первый день лета, но уже к концу недели воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сообщил "Интерфаксу", что 1 июня в Москве и Подмосковье прогнозируется +16...+18 градусов. "Конечно, это прохладное, необычное начало (лета), температура будет на 3-4 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

По его словам, в среду и четверг температура воздуха поднимется до + 21 градуса, это примерно на 1-1,5 градуса ниже нормы, что происходит "главным образом за счет низких ночных температур".

Вильфанд предупредил, что в ночь на вторник, 1 июня, в отдельных районах Московской области возможны заморозки до - 1 градуса.

"Уже в пятницу температура будет около и даже выше на один градус (+20...+25 - ИФ), в субботу аналогичная ситуация: + 21...+26, в воскресенье: + 25...+27", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что "первая неделя июня прогнозируется солнечной и без осадков, погоду в столичном регионе будет определять мощный антициклон".

Вильфанд также сообщил, что июнь в Москве и области, в целом, не будет холодным, осадков выпадет около нормы.

"Это вполне хороший июнь, но он будет неоднородным", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.