"Зацепер" погиб во время езды на крыше электрички в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тело молодого человека найдено на крыше электропоезда на станции Крюково Ленинградского направления МЖД, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В районе железнодорожной станции Крюково Ленинградского направления МЖД на крыше вагона электропоезда сообщением "Москва-Конаково" обнаружен 18-летний гражданин. Молодой человек смертельно травмирован", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, как пояснили в управлении, гражданин погиб от удара током от токоприемника.

На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.