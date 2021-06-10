В Москве на выходные частично перекроют Тверскую улицу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - С 11 по 14 июня в Москве частично перекроют Тверскую и 1-ю Тверскую Ямскую улицу, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 23:00 11 июня до 5:00 14 июня будут перекрыты участки Тверской и 1-й Тверской Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на указанных участках будут менять асфальт. Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцам.