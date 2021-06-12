Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В субботу, 12 июня, и в понедельник, 14 июня, парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что бесплатными будут и те парковки, где действует повышенный тариф - 380 рублей в час.

13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья.