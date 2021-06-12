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Московский Кремль 12 июня будет закрыт для посетителей

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В День России, 12 июня, Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей, церемония развода караулов отменяется, также будет ограничен допуск посетителей к мавзолею Ленина.

"В связи с проведением государственных мероприятий 12 июня Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей. Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет", - говорилось в сообщении Федеральной службы охраны

Церемония развода караулов проводится в Кремле в теплое время года в полдень по субботам.

В ФСО РФ также сообщили об ограничении допуска посетителей к мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в связи с мероприятиями по случаю Дня России.

День России Московский Кремль

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