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Залу Music Media Dome в Москве грозит приостановка работы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Нарушения коронавирусных ограничений, в том числе несоблюдение социальной дистанции в очередях, выявили при организации концерта группы Hammali & Navai в концертном зале Music Media Dome, площадку могут закрыть на 90 суток

Инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский сообщил журналистам в воскресенье, что при мониторинге соцсетей инспекторы обнаружили дополнительные нарушения - на концерте зрители не соблюдали дистанцию и не надевали средства защиты.

"Полученные материалы будут переданы Роспотребнадзор. Представители администрации вызваны в инспекцию для составления протокола", - отметил Поплавский.

По его словам, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, его сумма может вырасти до 1 млн рублей, или же площадка не сможет работать в течение 90 суток.

Ранее в Москве усилили рейды по проверке антикоронавирусных требований из-за роста заболеваемости COVID-19. В воскресенье сообщалось, что в Москве за сутки выявили около 7,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, что является максимумом с 26 декабря.

Москва Music Media Dome

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