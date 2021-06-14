"Мегаспорту" грозит закрытие на 90 суток за нарушения на концерте "Зверей"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Дворец спорта "Мегаспорт" в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 1 млн руб. за несоблюдение COVID-норм при проведении концерта группы "Звери", сообщил замначальника Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Дмитрий Воронков.

Он пояснил, что в ходе ежедневных рейдов сотрудники ОАТИ и полиции выявили большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах Дворцу спорта, когда там проводился концерт группы "Звери".

Воронков добавил, что мониторинг соцсетей выявил также нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями концерта. За эти нарушения заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб.

Представителей администрации дворца вызовут в ОАТИ для составления протокола.

В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или заведение приостановит свою деятельность на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что в Москве могут закрыть на 90 суток концертный зал Music Media Dome из-за нарушения антиковидных требований.