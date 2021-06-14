Поиск

"Мегаспорту" грозит закрытие на 90 суток за нарушения на концерте "Зверей"

"Мегаспорту" грозит закрытие на 90 суток за нарушения на концерте "Зверей"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Дворец спорта "Мегаспорт" в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 1 млн руб. за несоблюдение COVID-норм при проведении концерта группы "Звери", сообщил замначальника Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Дмитрий Воронков.

Он пояснил, что в ходе ежедневных рейдов сотрудники ОАТИ и полиции выявили большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах Дворцу спорта, когда там проводился концерт группы "Звери".

Воронков добавил, что мониторинг соцсетей выявил также нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями концерта. За эти нарушения заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб.

Представителей администрации дворца вызовут в ОАТИ для составления протокола.

В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или заведение приостановит свою деятельность на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что в Москве могут закрыть на 90 суток концертный зал Music Media Dome из-за нарушения антиковидных требований.

Москва Мегаспорт

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID в Москве в сутки прервала рост впервые с 5 июня

Минобрнауки рекомендовало столичным вузам перейти на удаленку

Гидрометцентр пообещал москвичам дождь в понедельник

Большинство пациентов больниц Москвы с COVID-19 не были вакцинированы

Журналистку SOTA Самусик отпустили из полиции под обязательство о явке

На северо-западе Москвы из катера выпал и погиб ребенок

Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру

Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру

Среди привитых с 14 июня до 11 июля москвичей разыграют машины

В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького

В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
Пандемия коронавируса

Прирост заболевших COVID в Москве превысил планку в 7,7 тыс. человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');