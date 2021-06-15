В Москве для лечения COVID-19 развернули более 16 тыс. коек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные 4 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом подготовили в больницах Москвы, всего в столице развернуто 16 тысячи таких коек, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с COVID. (...) В связи с этим (ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии) мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тыс. коек, одна из этих больниц - Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID, до сегодня она работала в плановом порядке. Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией", - сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.

Мэр подчеркнул, что эта клиника многофункциональна и может оказывать весь спектр помощи больным, в том числе и при болезнях системы кровообращения (БСК). "Никто не останавливал обычные экстренные вызовы, проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями - во время COVID они, наоборот, еще обостряются", - сказал он.

Собянин также поблагодарил врачей ГКБ №15 за их самоотверженный труд. "Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с COVID. Без вас не справимся", - обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.

Временный госпиталь для больных коронавирусом вновь начали разворачивать в парке "Патриот", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы начали на выходных работать в парке "Патриот", спасибо министерству обороны за помощь и поддержку. Там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с министрами и главами муниципалитетов.

В Подмосковье также развернули 2 тыс. дополнительных коек. Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 10 тыс. коек для больных коронавирусом.

Впервые коронавирусный госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра (КВЦ) в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" был развернут в мае 2020 года, в феврале 2021 года он завершил работу.