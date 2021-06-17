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Полиция опровергла стрельбу возле миграционного центра в подмосковном Путилково

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция опровергла появившуюся в СМИ информацию о стрельбе в деревне Путилково (г.о. Красногорск) возле Единого миграционного центра.

"Распространенная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о стрельбе в деревне Путилково не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Там пояснили, что местная жительница сообщила в полицию о потасовке и выстрелах у магазина на улице Новотушинской в деревне Путилково, где находится Единый миграционный центр.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нарушений общественного порядка не выявлено. Заявительница в ходе опроса пояснила, что услышала хлопки и приняла их за выстрелы", - сказали в МВД.

По данным полиции, громкие звуки могли быть вызваны ремонтными работами, которые проводились в этом районе. По обращению проводится проверка.

Отмечается, что территория, прилегающая к Единому миграционному центру, постоянно контролируется сотрудниками полиции, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Красногорск Московская область

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