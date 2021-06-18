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Часть Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц перекроют до понедельника

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ремонт дорожного полотна начнется в пятницу на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии, единым "ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

В мэрии напомнили, что год назад по технологии единого "ковра" заменили дорожное полотно на первом участке Тверской - от Моховой до Настасьинского переулка.

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