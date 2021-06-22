Собянин продлил программу оплачиваемых стажировок для подростков

Тем, кто полностью пройдет стажировку, выплатят 20 589 рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Программа оплачиваемых стажировок "Лето в новом формате" для подростков 14-18 лет продолжится в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году стажировки пройдут с 5 июля по 6 августа. Программа рассчитана на 20 дней и будет включать два блока: четыре методических дня на базе центра "Моя карьера", где пройдет курс развивающих семинаров, и 16 практических дней на стажировочной площадке.

Как поясняет пресс-служба, участники программы смогут попробовать свои силы в одной из 154 специальностей на базе 435 государственных и коммерческих организаций. Среди специальностей выделены звуко- и видеооператоры, IT-специалисты, аналитики, дизайнеры и другие. Подростки будут работать по четыре часа в день, а общая продолжительность программы составит 80 часов.

Также подчеркивается, что распределение на стажировку, по возможности, будет организовано так, чтобы участники программы работали максимально близко к своему дому. Тем, кто полностью пройдет стажировку, будет выплачена стипендия в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения - 20 589 руб.

В 2021 году в рамках городской программы стажировку пройдут порядка 1 тыс. участников, добавили в пресс-службе.