Три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на МКАД

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На МКАД произошло ДТП в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня примерно в 6:17 на внутренней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло 3 человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.