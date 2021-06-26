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МЧС предупредило о грозе с дождем в Москве в ближайшие часы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Гроза с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве предупреждают автомобилистов о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать авто вдали от деревьев.

Также рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

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