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Женщина в Измайловском парке сломала ногу из-за упавшего на неё дерева

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В столичном Измайловском парке из-за сильного ветра на женщину упало дерево, прокуратура Москвы в связи с этим проводит проверку.

"По предварительной информации, 26 июня в Измайловском парке во время сильного порыва ветра на женщину 1980 года рождения упало дерево. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на перелом ноги", - говорится на сайте надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области в субботу ожидается дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 м/сек.

Москва Измайловский парк

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