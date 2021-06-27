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Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате в Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Девятилетнего ребенка на самокате насмерть сбила машина на пешеходном переходе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, в воскресенье "водитель автомобиля ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу несовершеннолетнему мальчику, пересекавшему часть по пешеходному переходу на самокате, совершил на него наезд".

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура города взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного полицией по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Москва

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