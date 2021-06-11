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В Госдуме призвали не ждать скорого принятия закона о самокатах

Депутаты не хотят спешить, чтобы их не подняли на смех

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы, прежде чем принять закон о правилах регулирования использования электросамокатов, изучат мировую практику, сообщил жителям Удмуртии первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

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"Для того, чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы. Но скорее всего ее придется регулировать, чем более популярной она будет становиться. Есть нормальные пешеходы и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног", - сказал он.

По его ожиданиям, такой закон в России появится в ближайшие месяцы.

Нельзя просто объявить самокаты средством передвижения, так как в этом случае у них должна появиться государственная регистрация и номера и для управления ими нужны будут права, отметил депутат.

"Но мы, безусловно, эту проблему видим. Мы оценим практику регулирования этого, а она уже начинается в крупных городах, и тогда будем думать над тем, как эту проблему решать", - заключил единоросс.

Призывы ввести правила и ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности стали часто звучать с весны 2021 года на фоне развития сервисов аренды таких средств передвижения, оживления на улицах после "ковидного" 2020 года и участившихся случаев наездов на пешеходов.

Чиновники и депутаты обдумывают и вводят ограничения скорости для самокатов, определяют для них запретные зоны, предлагают обязать пользователей этих средств надевать шлемы или предлагают ввести ограничения для новичков.

Госдума Андрей Исаев Единая Россия Удмуртия

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