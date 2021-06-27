В Москве выявили нарушения COVID-мер в нескольких кафе "Шоколадница"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор по результатам проверок в городском общепите выявил нарушения противоэпидемических мер в 12 кафе "Шоколадница", следует из сообщения ведомства.

Проверка в воскресенье прошла в 34 кафе сети. В 12 из них не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на улице и внутри помещений. У посетителей не проверяли наличие масок и перчаток, средства индивидуальной защиты им не предлагались. Также в кафе не измеряли температуру посетителям.

Кроме этого, сообщают в Роспотребнадзоре, персонал кафе работал со спущенными масками, без перчаток. Администрация кафе не предоставила информацию о проведении тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию.

Возбуждено 12 административных дел по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Всего за последнюю неделю управление Роспотребнадзора по Москве составило 26 протоколов о временном запрете деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Опечатано 26 объектов, в том числе семь организаций торговли, пять салонов красоты, четыре кальянных, три гостиницы (хостелы), четыре предприятия общественного питания, детский досуговый центр, компьютерный клуб, дом быта.