Работа выставки репродукций картин Ван Гога в Москве приостановлена

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор за несоблюдение противоэпидемических мер приостановил работу выставки репродукций картин "Ван Гог. Тайны гения и безумца", следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что среди нарушений зафиксировано отсутствие дезинфицирующих средств и антисептиков, отсутствие контроля за ношением масок и перчаток. Также в помещении не проводится дезинсекция и обеззараживание воздуха.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности выставки на срок до 90 суток.