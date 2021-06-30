Власти Подмосковья пока не будут вводить QR-коды на транспорте

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Высокий уровень вакцинации в Подмосковье позволит избежать запрета на использование общественного транспорта пассажирам без прививки против COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы рассматривали такую возможность, (внедрение системы QR-кодов о сделанной прививке против новой коронавирусной инфекции при использовании общественного транспорта - ИФ) но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - сказал Воробьев в среду в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Как сообщалось, ранее в регионе не исключали с 1 июля запретить пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки против COVID-19.

По состоянию на 30 июня в регионе привились от COVID-19 свыше 1,5 млн человек.