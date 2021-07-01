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В Москве приостановили работу 145 кальянных за несоблюдение COVID-требований

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор столицы за период действия ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19, приостановил деятельность 145 кальянных за несоблюдение санитарно- эпидемиологических требований.

В том числе с 1 января 2021 года приостановлена работа 85 кальянных. Больше всего кальянных закрыто в Центральном административном округе – 30, в Южном административном округе – 20, на территории Новой Москвы – 19, в Западном административном округе – 14, в Восточном административном округе – 12.

По факту нарушений возбуждены административные дела, составлены протоколы о временном запрете деятельности, а кальянные опечатаны. Заведениям грозит штраф – 150 тыс. рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор Москва коронавирус

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