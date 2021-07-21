Концертной площадке в Москве грозит закрытие на 3 месяца за нарушение COVID-мер

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток грозит концертной площадке Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве за несоблюдение социальной дистанции во время проведения викторины, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"В заведении Event Hall, расположенном по адресу: Ленинградский проспект, д.15, стр.1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие "Stand Up Квиз", - сказал Романов.

Он добавил, что эти нарушения могут повлечь штраф на сумму до 300 тыс. руб. Если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, размер ответственности вырастет до 1 млн руб. Также концертной площадке грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев. В связи с этим столичные власти увеличили число рейдов по проверке мер профилактики COVID-19, а также ввели ряд ограничений.