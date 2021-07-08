В Петербурге опечатали торговые центры "Нарвский" и "Эврика"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - С начала июля в Петербурге проверили 11 торговых центров на предмет соблюдения санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, и опечатали два из них из-за нарушений, сообщила пресс-служба Смольного.

Были проверены ТЦ "Парад", "Атмосфера", "Порт Находка", "Атлантик Сити", "Питер Радуга", "Нарвский", "Сытный", "Шайба", "Южный", "Эврика" и "5 Озер". Проверяющие составили всего 43 протокола о нарушениях в торговле и общепите, организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали комплексы "Нарвский" и "Эврика", в которых выявили 13 нарушений.

Всего за первую неделю июля сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили 543 объекта торговли, общепита и сферы услуг в 11 районах города, включая торговый комплекс "Лента" на Московском шоссе. Рейды проводятся ежедневно.