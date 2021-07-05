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Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС Сергея Семенова, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья в результате нападения с ножом на мужчину в результате конфликта, однако суд отказал в его аресте, сочтя доводы следствия не убедительными.

"Семенов был задержан 22 июня, однако при избрании меры пресечения суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета в качестве оружия). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, 21 июня между потерпевшим и Семеновым возник конфликт, в результате которого последний нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки, причинив ранение сердца. Потерпевший был госпитализирован.В Измайловском суде "Интерфаксу" подтвердили, что 24 июня суд отказал в аресте Семенова Сергея Александровича. Он был освобожден в зале суда. Принимая решение, судья посчитал необоснованными доводы следствия о необходимости избрания Семенову меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Реальных, подтвержденных достоверными сведениями оснований полагать, что Семенов, оставаясь на свободе, скроется от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, окажет давление на потерпевшего и свидетелей, иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу, не имеется, а одна лишь тяжесть преступного деяния, в совершении которого Семенов подозревается, не может служить основанием для избрания ему столь суровой меры пресечения, как заключение под стражу", - пояснили в суде.

Также суд не нашел оснований для заключения подозреваемого под домашний арест, учел данные о личности Семенова, а также, что он является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Москве, трудоустроен, выражает готовность являться по первому вызову следователя.

РАНХиГС Сергей Семенов

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