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Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве

Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве
На Манежной площади
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру 32,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0), - сказал представитель метеобюро.

Ранее сообщалось, что 22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные максимумы дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) годах.

В пятницу очередной рекорд (33,1 градуса в 2010 году) не состоялся из-за грозовых дождей в Москве. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимум дня 33 градуса ровно.

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Жара в столичном регионе не ослабевает, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности продлен до понедельника и будет действовать девятые сутки подряд.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении Гидрометцентра России.

Синоптики считают, что жаркая погода в Москве продержится до понедельника, во вторник температура воздуха упадет до 24-29 градусов.

Гидрометцентр ожидает в субботу до 35, в воскресенье - до 33, в понедельник - до 32 градусов.

В среду стало известно, нынешний июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

Аномальная жара в Москве

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Москва

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