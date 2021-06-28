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До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Жара до 32 градусов и сильные дожди ожидаются в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник.

"Ожидаются ливни, в отдельных районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, град", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в городе усилится ветер - до 15-20 м/с.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах столицы в воскресенье за час выпало до 40% месячной нормы осадков.

Москва

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