Росимущество обещало урегулировать ситуацию со зданием института географии РАН

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Росимущество обещает урегулировать ситуацию, сложившуюся вокруг здания института географии РАН в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Росимуществом ведется работа по урегулированию сложившейся ситуации в обеспечение интересов РФ", - заверили в Росимуществе.

Ранее пресс-служба Института географии РАН сообщила о "попытке рейдерского захвата" здания по адресу 1-й Хвостов переулок, дом 13, строение 2, (выявленный памятник архитектуры).

По данным пресс-службы, в здание пришли люди, представившиеся сотрудниками ФГБУ "Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом". Они предъявили права на владение этими зданием – документ "Распоряжение министерства финансов РФ от 22 апреля 2021 года №77-523-р". При этом министерству науки и высшего образования (учредитель Института) ничего о передаче этого здания во введение другой организации неизвестно.

В ответ на запрос "Интерфакса" в Росимуществе пояснили, что сотрудниками подведомственного учреждения Росимущества был осмотрен объект по адресу: Москва, 1-й Хвостов переулок, дом 13, строение 4, площадью 303,5 кв.м. На период осмотра здание было пустое, следы хозяйственной деятельности отсутствовали.

Учреждением были сделаны запросы в Росреестр в отношении здания и входящих в его состав помещений на предмет определения наличия прав. В полученных выписках отсутствовала информация о закреплении имущества за Институтом географии РАН. После чего, 30 июня 2021 года, право оперативного управления данным объектом было зарегистрировано в Росреестре за подведомственным Росимуществу учреждением.

"6 июля 2021 года при выезде на объект было обнаружено, что в здании находятся сотрудники Института географии РАН. Для прояснения ситуации Институтом географии РАН представлены документы использования имущества, не прошедшие регистрацию и не учтенные в Реестре федерального имущества", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что Росимуществом во исполнение поручения правительства РФ ведется работа по выявлению неиспользуемого федерального имущества на территории Москвы.