Москвичей предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в понедельник

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столичном регионе в понедельник, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в городе выше 30 градусов тепла, возможны ливни, гроза, местами град, порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Власти просят москвичей быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По данным Гидрометцентра России, из-за грозы и порывистого ветра в столичном регионе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Период действия предупреждения - до 21:00 вторника.