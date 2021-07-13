Губернатор Югры посоветовала землякам жениться на свежем воздухе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова посоветовала проводить церемонии регистрации брака на открытом воздухе из-за роста заболеваемости COVID-19. Она сказала это на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В регионе с 16 июня при регистрации брака в помещении органов ЗАГС могут одновременно находиться не больше восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа. Однако на церемонии на открытом воздухе это ограничение не распространяется, отметила губернатор.

"В этой связи рекомендую органам ЗАГСа при наличии организационно-технических возможностей и соответствующего запроса от молодоженов государственную регистрацию заключения брака проводить на открытом воздухе на территории, непосредственно прилегающей к зданию, в котором расположен орган ЗАГС, с соблюдением рекомендаций", - сказала Комарова.

В ХМАО за минувшие сутки выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, с начала панедмии их зафиксировали 61 932, умерли 860 заразившихся.