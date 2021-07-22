Главный архитектор Москвы построил дом-трубу для "Архстояния"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На фестивале "Архстояние" в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области открыли арт-объект "Русское идеальное" - дом-трубу, созданную по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В воплощении проекта ему помогли сотрудники концерна "КРОСТ".

Дом представляет собой "трубу" диаметром 3,5 м и длиной 12 м, размещенную на рельефе с перепадом высоты, благодаря чему конструкция буквально "висит" в воздухе. Для ее создания использовались инженерные приемы, применяемые обычно в судостроении. Каркас строения сформирован из несущих ребер подобно остову корабля, а массу порядка 12 тонн держат в равновесии всего шесть болтов.

Внутри трубы можно остаться на ночь, приготовить ужин и принять душ. Интерьер отделан с использованием древесины и металла и оборудован всем, нужным для комфортной жизни.

На церемонии открытия Кузнецов объяснил, что хотел показать этим проектом, что именно сейчас "считается совершенством в российской архитектуре, и показать, что высококлассные вещи можно делать массово и у нас в стране". По его словам, сегодня в России можно проектировать и строить на очень высоком уровне, и его работа наглядно это продемонстрировала.

Гендиректор "КРОСТа" Алексей Добашин, воплотить в жизнь оригинальный проект позволили приемы судового строительства.

"Основу металлического каркаса составляют шпангоуты - несущие ребра, устанавливаемые с шагом 500 мм друг относительно друга и соединяемые при помощи стрингеров (горизонтальных направляющих). За счет пенополиуретанового утепления внутри павильона будет сохраняться комфортный температурный режим на протяжении всего года. Это яркий пример того, когда смелые и оригинальные идеи реализуются возможностями современного промышленно-технологического комплекса", - заявил Добашин.

Одной из главных особенностей проекта он назвал бесшовную облицовку из листа нержавеющей стали толщиной 4 мм, под которой размещена система для отведения барабанного звука дождя.

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в арт-парке Никола-Ленивец. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Год за годом фестиваль охватывает новые пространства. Фестиваль "Архстояние" основан Николаем Полисским, продюсер фестиваля - Юлия Бычкова, куратор - Антон Кочуркин.

В 2021 года году фестиваль пройдет с 23 по 25 июля. Тема этого года - "Личное".