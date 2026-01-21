Поиск

Тему фестиваля "Архстояние" в 2026 году определило состояние неопределенности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Международный фестиваль современного искусства и архитектуры "Архстояние" в этом году будет посвящен теме "Маршрут перестроен", сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

"С 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец развернется фестивальная площадка, объединенная темой "Маршрут перестроен". Выбор темы обусловлен состоянием современного человека, живущим в условиях неопределенности и постоянных изменений", - объяснили они.

В 2026 году "Архстояние" меняет свой формат и запускает игру-путешествие, а пространство Никола-Ленивца превращается в масштабный квест и "тотальный спектакль".

Арт-объекты, сцены, перформансы, практики и специально разработанные маршруты будут встроены в особую навигационную систему без единственно правильного пути. Например, в парке появится 15-метровый розовый слон. Интерактивная конструкция будет представлять собой лабиринт, в котором из 12 входов до вершины ведут только два.

Остальные подробности программы фестиваля будут объявлены дополнительно.

Фестиваль "Архстояние" ведет свою историю с 2006 года. За 20 лет возведено более 100 арт-объектов, многие из которых стали знаковыми. В разные годы участие в фестивале приняли более 150 авторов, ежегодно площадка собирает более 10 тыс. гостей.

Никола-Ленивец Архстояние
