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Бизнесмен попросил завести уголовное дело на экс-судью Басманного суда

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илья Шерман, обвиняемый в мошенничестве, обратился в Следственный комитет РФ (СКР) с просьбой завести уголовное дело на бывшую судью Басманного суда Юлию Сафину; предприниматель считает, что экс-судья "совершила служебный подлог и фальсификацию доказательств" по его уголовному делу, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

По данным издания, Шерман на днях обратился с заявлением к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело в отношении Сафиной и секретаря судебного заседания.

Кроме того, по данным защиты бизнесмена, он обратился с жалобой на действия Сафиной в дисциплинарную комиссию совета судей, пишет "Ъ". Комиссия увидела в действиях судьи "признаки дисциплинарного проступка, выразившиеся в нарушении УПК РФ". Позицию комиссии поддержал сам совет, после чего последовало обращение в квалификационную коллегию судей Москвы, которая и прекратила полномочия Сафиной.

В обращении, как пишет газета, подробно разбирался приговор, вынесенный Шерману Сафиной 29 сентября 2020 года, согласно которому бизнесмен получил семь лет колонии общего режима. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на рассмотрение в Басманный суд в ином судебном составе. Кроме того, Мосгорсуд счел, что вынесенный Сафиной приговор "искажает саму суть правосудия".

В частности, выяснилось, что текст приговора во многом повторял обвинительное заключение; в основу приговора легли показания свидетелей, которые не фигурировали в процессе; само судебное следствие велось "формально и с обвинительным уклоном", говорится в публикации "Ъ".

Дело Шермана

Дело против Шермана было возбуждено СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в феврале 2015 года. По версии следствия, бизнесмен вступил в преступный сговор с пятью другими гражданами, чтобы обманным путем, за 39 тыс. рублей, купить земельные участки, находящиеся в пользовании ФГУП "Немчиновка" Российской академии сельскохозяйственных наук и оцениваемые более чем в 500 млн рублей.

В 2015 году Шерман уехал с семьей в Израиль. Через несколько лет его задержали в Италии и в феврале 2019 года выдали властям РФ. По словам адвоката бизнесмена Веры Гончаровой, до задержания ее подзащитный не знал ни об уголовном деле, ни о том, что его объявили в международный розыск.

"Ъ" также отмечает, что Сафина во время работы судьей выносила решения по многим громким делам - она, в частности, избирала или продлевала меры пресечения полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, а также инвестору Майклу Калви и его предполагаемым сообщникам.

Басманный суд Москва Илья Шерман Юлия Сафина СКР

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