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"Домодедово" заработал в штатном режиме после экстренной посадки лайнера

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Экстренно севший в аэропорту "Домодедово" самолет из Минска освободил взлетную полосу, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово".

"Рейс авиакомпании Belavia, следовавший по маршруту Минск - Анталья, в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в "Домодедово". Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, самолет сел на одном двигателе - второй отказал в процессе полета. Посадка воздушного судна прошла штатно.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.

Belavia Домодедово Москва Белоруссия

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